Более 110 полицейских пострадали в результате столкновений в Белграде

Более 110 полицейских в Белграде получили в воскресенье вечером ранения в результате столкновений с членами радикальных группировок, пытавшимися помешать проведению в сербской столице гей-парада.

Как сообщает NEWSru, по данным правоохранительных органов, полицейских забросали камнями, в ответ они применили слезоточивый газ. Агрессивно настроенная молодежь разгромила припаркованные в центре автомобили и дорожные знаки.

В шествии по центру Белграда приняли участие около 1500 представителей сексуальных меньшинств. Для поддержания правопорядка по маршруту их следования было рассредоточено около 5 тысяч полицейских. Скинхеды и прочие радикалы пытались прорваться к демонстрантам, что вылилось в ожесточенные столкновения со стражами порядка, передает ИТАР-ТАСС.

Полицейским удалось оттеснить и рассеять нападавших, которые после этого начали громить витрины, попытались штурмовать здание, принадлежавшее одному из местных телеканалов, закидали камнями посольство Австрии и сожгли припаркованный перед посольством Франции автомобиль. Серьезно ранен также один из участников парада, которого радикалы подкараулили возле его дома. О пострадавших среди нападавших пока данных нет.

По данным белградского агентства "Бета", за участие в беспорядках полицией были задержаны десятки человек, отмечает РИА «Новости».