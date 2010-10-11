10 октября 2010 года Нидерландские Антильские острова прекратили существование, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Бывшие голландские колонии Синт-Мартин (Sint Maarten, голландское название южной части острова Сен-Мартен) и остров Кюрасао стали независимыми государствами в составе Королевства Нидерланды, а острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус превратились в автономные территории Нидерландов.

Таким образом, напоминает агентство, Кюрасао и Синт-Мартин получили такой же статус, как и Аруба, ставшая независимой в составе Королевства Нидерландов в 1986 году.

По условиям соглашения, правительство Нидерландов возьмет на себя оборону и внешнюю политику новых стран. Между тем правительства Кюрасао и Синт-Мартина получат больше полномочий и смогут распоряжаться налоговыми сборами.

Нидерландские Антильские острова существовали с 1954 года как владение Нидерландов в Карибском бассейне. Между шестью островами постоянно возникали конфликты, связанные с распределением долгов и доходов.

На Кюрасао проживает около 190 тысяч человек, на голландской части Сен-Мартена - примерно 37 тысяч. Официальный язык на всех шести островах - голландский, однако на Сен-Мартене, Сабе и Синт-Эстатиусе широко распространен английский, а на Кюрасао, Бонайре и Арубе разговаривают на папиаменто (смесь испанского, португальского, нидерландского и английского языков).