Нобелевскую премию по химии разделили американец и два японца
15:53, 06 октября 2010Мир
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Работают в области органического синтеза
Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард ХЕК и японские ученые Эйити НЭГИСИ и Акира СУЗУКИ.
Как объявил Нобелевский комитет, они награждены за исследования реакций кросс-сочетаний в области органического синтеза, передает Радио «Свобода».
Благодаря работам этих ученых появились возможности получения более чистых химических веществ, что нашло широкое применение в таких сферах, как фармакология, производство удобрений, использование органических компонентов в электронной промышленности.
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