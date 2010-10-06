Нобелевскую премию по химии разделили американец и два японца

15:53, 06 октября 2010
Мир
935 0

Работают в области органического синтеза

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард ХЕК и японские ученые Эйити НЭГИСИ и Акира СУЗУКИ.

Как объявил Нобелевский комитет, они награждены за исследования реакций кросс-сочетаний в области органического синтеза, передает Радио «Свобода».

Благодаря работам этих ученых появились возможности получения более чистых химических веществ, что нашло широкое применение в таких сферах, как фармакология, производство удобрений, использование органических компонентов в электронной промышленности.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter