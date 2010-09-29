В Париже проводили эвакуацию на Эйфелевой башне

В Париже накануне вечером проводили эвакуацию на Эйфелевой башне в связи с предупреждением о том, что вблизи этого известного объекта заложена бомба.

Об этом сообщают сегодня французские СМИ со ссылкой на полицию Парижа.

Сообщение о бомбе было получено полицией по телефону. При этом, как уточнили в полиции, звонок был сделан из телефонной кабины.

Специальные подразделения полиции были отправлены немедленно в район Эйфелевой башни и до 19:40 по парижскому времени (20:40 по киевскому времени) еще находились на месте.

В результате проверки взрывное устройство на Эйфелевой башне не обнаружено, объявленная тревога отменена.

Это уже второе сообщение о заложенной бомбе на Эйфелевой башне за последние две недели. Первая эвакуация на Эйфелевой башне и Марсовом поле проводилась 14 сентября.

Как отмечают французские СМИ, сообщения такого рода участились во Франции особенно после захвата 5 французов исламистами в Нигере 16 сентября.

При этом министр внутренних дел Франции Брис ОРТЕФЕ заявил на прошлой неделе о реальности террористической угрозы для Франции.