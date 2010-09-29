Должность Лужкова разделят на две

Накануне отставки ныне бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщают "Ведомости", в Кремле и в правящей партии "Единая Россия" заговорили о возможном разделении власти в российской столице между политиком-мэром и хозяйственником-премьером, как уже было раньше. Вероятно, что московский мэр по должности будет также вице-премьером федерального правительства. Исходя из этого подбираются сразу две кандидатуры: один - политик федерального уровня, другой - чиновник, работающий или поработавший в Москве.

Консультации о смене Лужкова начались еще месяц назад. Называют несколько кандидатур - в основном высокопоставленных правительственных и кремлевских чиновников.

В этом шорт-листе замруководителя администрации президента РФ Александр Беглов, министр обороны Анатолий Сердюков, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и вице-премьер Сергей Собянин.

Перемещение Беглова не требует больших аппаратных перестановок, Шойгу - самый рейтинговый из единороссов и помог бы на федеральных выборах во главе московского списка. Сложнее всего подобрать сменщика Сердюкову в условиях реформы армии, но Сердюков единственный имеет опыт работы в бизнесе, который ценится Медведевым.

Один из собеседников «Ведомостей» знает, что Сердюков обсуждал с Путиным вариант своего перехода в Москву, находясь в Петербурге в четверг, из-за чего на два часа позже срока началась коллегия Минобороны. В ведомстве ходили разговоры, что место мэра предложили Сердюкову, но тот отказался, мотивируя это незавершенностью военной реформы.

Но все эти претенденты - не москвичи ни по месту рождения, ни по месту учебы. А чиновник, близкий к Путину, утверждает: Медведев решил, что новый мэр все-таки должен быть москвичом.

Из политиков-москвичей, которых их коллеги называли в числе возможных сменщиков Лужкова, - бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос и вице-мэр Юрий Росляк. Не родился в Москве, но с юности живет в ней и окончил МГУ первый вице-премьер Игорь Шувалов, который курирует создание в Москве Международного финансового центра.