Эксперт: европейские политики неохотно возвращаются к сложным вопросам

Европейский Союз может согласиться на расширение зоны малого приграничного движения с государствами-соседями с нынешних 30 до 50 километров не раньше 2012 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный советник департамента Евросоюза и международного сотрудничества Министерства внутренних дел Польши Януш ГОНЧЯЖ.

Он отметил, что исполнительный орган Евросоюза Еврокомиссия на заседании в ноябре этого года планирует рассмотреть второй доклад о зонах малого приграничного движения, которые действуют на основе распоряжения от 2006 года.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на очень позитивные результаты функционирования зон, в частности, с Украиной, Еврокомиссия на этом заседании вряд ли согласится на предложение Польши и других государств увеличить зону до 50 км.

«Боюсь, что этого не случится», - сказал Я.ГОНЧЯЖ.

Эксперт объяснил это тем, что европейские политики очень неохотно возвращаются к недавно согласованным вопросам, которые вызвали сложные дискуссии в государствах Евросоюза, собственно это и был вопрос о функционировании зон малого приграничного движения. По его словам, ряд европейских политиков воспринимают МПР как нарушение общепринятых правил Шенгенской зоны, в состав которой входит большинство стран ЕС. Я.ГОНЧЯЖ сказал, что некоторые политики во время дискуссии о МПР предлагали сделать зону пятикилометровой.

Я.ГОНЧЯЖ высказал мнение, что сопротивление ряда государств Евросоюза не позволит ускорить расширения зоны до обнародования третьего доклада, который будет представлен в 2012 году. После этого, по его словам, необходимо будет по меньшей мере полтора года, чтобы утвердить соответствующее распоряжение Европейской комиссии.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Еврокомиссия вынудила Польшу изменить соглашение с Украиной о малом пограничном движении, которым была предусмотрена 50-километровая зона МПР, вместо определенной распоряжением ЕК 30-километровой.

Пограничная служба и МИД Польши отмечают, что с момента вступления в силу документа практически не зафиксировано никаких нарушений правил пребывания в рамках МПР.

28 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша у Украины Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ заявил, что Польша инициирует расширение зоны малого приграничного движения на всю территорию пограничных областей Украины до 2012 года.

Справка УНИАН. 1 июля 2009 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения, подписанное в Киеве 28 марта 2008 года.

Этим документом предоставляется право на регулярное пересечение украинско-польской границы жителями приграничной зоны с целью пребывания в пограничной зоне другой Договорной Стороны по общественным, культурным или семейным причинам и по обоснованным экономическим причинам, которые в соответствии с национальным законодательством государства другой Договорной Стороны не признаются прибыльной деятельностью.

Приграничная зона - это территория двух государств - Украины и Польши, которая достигает 30 километров и больше. С украинской стороны, в частности, речь идет о территориях Львовской и Волынской областей.