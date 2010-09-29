Китай войдет в тройку самых весомых голосов в МВФ

Китай по итогам предстоящей реформы квот и голосов в Международном валютном фонде может занять третью или даже вторую строчку в организации по объему полномочий после основного "пайщика" МВФ - США, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters и рабочие материалы фонда.

При таком сценарии, который пока еще не утвержден, КНР оставит позади себя "старые" экономические державы, традиционно находившиеся в фонде на первых ролях, - Германию, Францию и Великобританию.

Грядущее перераспределение голосующих прав в МВФ позволит занять более высокие позиции в фонде многим развивающимся государствам, в том числе Бразилии, России, Индии, Южной Корее и Турции, следует из документа фонда, оказавшегося в распоряжении Reuters. Агентство уточняет, что разработчики реформы подготовили четыре сценария перераспределения голосов, три из которых предполагают, что Китай переместится на третье место по "весу" в МВФ с текущей шестой позиции - больше голосующих прав будет только у США и Японии.

Согласно одному из вариантов реформы, КНР обходит по объему голосующих прав в МВФ Японию и занимает вторую позицию вслед за Соединенными Штатами.

Сравнительный вес в МВФ других восходящих держав также увеличится. Так, Индия переместится с 11-й строчки на 9-ю, а Бразилия - с 14-й на 11-ю.