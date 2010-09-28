Медведев подписал указ об отставке Лужкова
Мэр Москвы узнал об этом, придя на работу
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об оставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Указ "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы", который был подписан утром во вторник, 28 сентября, вступил в силу немедленно. Лужков лишен занимаемой должности в связи с утратой доверия президента страны. Пресс-секретарь Медведева отметила, что в ближайшее время глава государства не собирается встречаться с бывшим градоначальником. Полный текст указа уже опубликован на официальном сайте администрации президента.
Юрий Лужков узнал о своей отставке, находясь на рабочем месте. Он приехал на работу приблизительно в 07:50, незадолго до того, как стало известно о подписании указа.