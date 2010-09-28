Медведев подписал указ об отставке Лужкова

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об оставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Указ "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы", который был подписан утром во вторник, 28 сентября, вступил в силу немедленно. Лужков лишен занимаемой должности в связи с утратой доверия президента страны. Пресс-секретарь Медведева отметила, что в ближайшее время глава государства не собирается встречаться с бывшим градоначальником. Полный текст указа уже опубликован на официальном сайте администрации президента.

Юрий Лужков узнал о своей отставке, находясь на рабочем месте. Он приехал на работу приблизительно в 07:50, незадолго до того, как стало известно о подписании указа.