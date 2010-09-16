США ожидают, что заказчики убийства Гонгадзе, будут наказаны

связи с десятой годовщиной похищения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе Хельсинкская комиссия США выразила обеспокоенность ходом расследования дела и последними тенденциями ограничения свободы СМИ в Украине.

Глава комиссии, сенатор Бенджамин Кардин, заявил: «Я обеспокоен, что через 10 лет после исчезновения Гонгадзе и 5 лет после Оранжевой революции, мы наблюдаем свертывание свободы прессы в Украине». В частности, сенатор призывал президента Януковича расследовать исчезновение харьковского журналиста Василия Климентьева.

Конгрессмен Элси Хастингс, сопредседатель комиссии, настаивает на привлечении к ответственности заказчиков убийства Гонгадзе: «Хотя трое убийц Гонгадзе осуждены, мы в ожидании того дня, когда все, кто заказал это преступление, будут привлечены к ответственности». Хотя украинцы могут гордиться прогрессом в демократическом развитии, в последнее время свертывание свободы прессы и свободы собраний, запугивание журналистов, научных работников, лидеров общественных организаций работниками СБУ ставит под вопрос соблюдение стандартов ОБСЕ, считает Хастингс.

Американская Комиссия безопасности и сотрудничества в Европе, известная также как Гельсинкская комиссия США - независимый орган правительства США, наблюдающий за соблюдением Гельсинкских соглашений по правам человека и принципам демократии в 56 странах.

Комиссия состоит из девяти сенаторов, девяти конгрессменов из Палаты представителей, а также по одному представителю из Государственного департамента, министерств обороны и торговли.