Польша и Румыния призывают Молдову продолжать реформы

Польша и Румыния призвали одну из самых бедных европейских стран - Молдову - продолжать реформы.

Как передает интернет-издание «EUbusines”, об этом заявили министры иностранных дел двух стран-членов ЕС в Бухаресте.

«Чрезвычайно важно для правящего Альянса за европейскую интеграцию продолжать реформы при румынской и европейской финансовой и политической поддержке», - заявил министр иностранных дел Румынии Теодор БАКОНШИ на пресс-конференции на следующий день после провала конституционного референдума в Молдове.

«Несмотря на провал референдума, проевропейские и реформаторские силы должны быть способными использовать преимущества помощи от ЕС, МВФ и отдельных стран на сумму в 2 млрд. евро», - добавил румынский министр.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ заявил, что две страны планируют «работать вместе для поддержки Молдовы в рамках Восточного партнерства ЕС», направленного в поддержку реформ в шести постсоветских странах.

Референдум, назначенный на воскресенье, 5 сентября, должен был решить конституционную проблему, которая возникла в Молдове. Гражданам предлагалось перейти к прямым выборам Президента страны.

Уже больше года Молдова живет без Президента, которого, по нынешней Конституции, должен избирать парламент страны.

Несмотря на большинство, которое есть у нынешней коалиции, ее голосов недостаточно, чтобы получить необходимые три пятых большинства от всех членов парламента для избрания Президента.

Референдум 5 сентября признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.