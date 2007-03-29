Президент Ирака: военная операция США превратилась в оккупацию

Американское военное вторжение в Ирак превратилось в оккупацию с серьезными последствиями. Как сообщает спутниковый телеканал "Аль-Джазира", об этом заявил в Эр-Рияде президент Ирака Джаляль Талабани, выступая на заседании 19-го очередного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Американская интервенция в Ираке превратилась в оккупацию с серьезными для нашей страны последствиями", - заявил иракский лидер.

По его словам, ситуация, когда процесс освобождения Ирака перерос в его фактическую оккупацию, идет вразрез с теми надеждами, которые в 2003 году возлагали на военную кампанию национальные иракские силы.

"Этот процесс сопровождался поспешными и зачастую непродуманными решениями и мерами, предпринимавшимися оккупационными силами, не принимавшими в расчет мнение и желания самих иракцев и их взгляд на ситуацию в стране и на процесс политического урегулирования", - подчеркнул Талабани.

Столь резкое заявление иракского президента на арабской встрече в верхах, стало, по мнению наблюдателей, необычным для этого политика, пришедшего к власти в Ираке в условиях иностранной оккупации.

РИА "Новости"