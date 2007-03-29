В отеле Турции прогремел взрыв: есть пострадавшие
09:40, 29 марта 2007Мир
729
По предварительным данным, взорвался газ
В курортном городке Белек на юго-западе Турции в одном из пятизвездочных отелей прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался резервуар со сжиженным газом.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ, более десяти туристов получили ранения.
Информации о гражданстве пострадавших пока не поступало. Курорт Белек чаще всего посещают туристы из России, Германии и Израиля.
К месту происшествия прибывают машины "скорой помощи" и пожарные.
По информации местных СМИ, несколько дней назад в отеле был заменен резервуар со сжиженным газом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter