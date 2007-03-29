В отеле Турции прогремел взрыв: есть пострадавшие

В курортном городке Белек на юго-западе Турции в одном из пятизвездочных отелей прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался резервуар со сжиженным газом.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ, более десяти туристов получили ранения.

Информации о гражданстве пострадавших пока не поступало. Курорт Белек чаще всего посещают туристы из России, Германии и Израиля.

К месту происшествия прибывают машины "скорой помощи" и пожарные.

По информации местных СМИ, несколько дней назад в отеле был заменен резервуар со сжиженным газом.

РИА Новости