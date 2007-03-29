Саудовский король Абдулла обидел США

В среду представитель Государственного департамента США назвал "неверными" слова короля Саудовской Аравии Абдуллы о "незаконной иностранной оккупации" Ирака, сообщает AFP.

"Американские силы находятся в Ираке по просьбе иракцев и в соответствии с мандатом ООН. Любое противоречащее этому суждение является неверным", - заявил дипломат.

Однако представитель Госдепа США подчеркнул, что высказывания короля не повлекут ухудшения отношений двух стран.

Поясним, что ранее в среду король Абдулла, выступая на открытии 19-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр-Рияде, в частности, сказал: "В милом нашим сердцам Ираке на фоне незаконной иностранной оккупации льется кровь наших братьев".

Лента.ру