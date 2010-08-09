США откроют еще одну военную базу в Киргизии

США планируют создать в Киргизии военную базу неподалеку от города Ош на юге страны. Согласно заявлению американского министерства обороны, там будут размещены казармы для солдат и общежития для офицеров. Военные, которых расквартируют на новой базе, будут вооружены, помимо стрелкового оружия, минометами (калибр до 120 мм) и гранатометами. Размещение под Ошем тяжелой артиллерии и бронетанковых войск не планируется.

По некоторым данным арендная плата за эту базу будет составлять 10 млн долл. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на американские СМИ.

Как заявил заместитель госсекретаря США Роберт Блэйк, обстановка в Киргизии остается нестабильной, отношения между киргизским и узбекским населением юга этой страны достаточно напряженные. В Вашингтоне также обеспокоены возможностью проникновения в Киргизию боевиков из Афганистана.

В Киргизии уже находится база военно-воздушных сил (ВВС) США в аэропорту Манас, которая используется как транзитный транспортный центр для перевозок военных грузов вооруженных сил США в Афганистан. Безопасность этой базы уже была названа Белым домом "национальным приоритетом", так как Манас играет важную роль в снабжении афганской группировки НАТО.

Город Ош, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в июне 2010 г. стал центром межэтнических столкновений между проживающими на этой территории узбеками и киргизами, в результате погибли, по разным данным от 300 до 1 тыс. человек.

В Киргизии есть и база российских ВВС. Она расположена под городом Кант. Там расположены многоцелевые истребители Су-27, штурмовики Су-25, военно-транспортные и учебные самолеты. В 2009 г. РФ и Бишкек заключили договор о присутствии военных самолетов в Киргизии на 49 лет.