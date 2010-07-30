Через 15 лет Китай должен стать ведущей экономикой мира

Китай обогнал Японию по размеру экономики и занял второе место в мире после США по этому показателю, передает Би-би-си со ссылкой правительство КНР. В заявлении нет данных, подтверждающих этот давно ожидаемый факт.

Ни одна из международных организаций пока не подтвердила заявление Пекина. По оценкам экспертов, Китай должен стать ведущей экономикой мира к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим потребителем энергии по итогам 2009 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. По данным Международного энергетического агентства, страна за прошлый год потребила 2,252 млрд т нефтяного эквивалента (угля, нефти, газа и электроэнергии), обогнав лидера прошлых лет США примерно на 4%.

Однако сам Китай с данной оценкой не согласен и заявляет об ошибочности расчетов МЭА. По мнению представителя китайского Национального управления по энергетике Чжоу Сяна, цифры МЭА по потреблению энергии в стране завышены и не заслуживают доверия.