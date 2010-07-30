Молдова ликвидировала запас кассетных авиабомб

Молдова закончила 29 июля утилизацию последних кассетных боеприпасов и стала первой в мире страной, ликвидировавшей запас кассетных авиабомб. Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в Министерстве обороны страны, уточнив, что, в частности, на вооружении Национальной армии имелось 78 тяжелых кассетных бомб, оставшихся после распада Советского Союза.

Как отметил министр обороны Виталий Маринуца, они были произведены в период 1961-1987 гг., и технический срок их действия уже истек.

Авиабомбы весом от 200 до 500 кг уничтожались на безопасном полигоне военной учебной базы "Бульбоака". В операции было задействовано 20 саперов Национальной армии. По словам министра, проект был реализован на средства внешних доноров и ОБСЕ, выделивших на эти цели в целом 111 тыс. евро. В частности, вклад правительства Испании составил 61 тыс. евро, а МИД Норвегии - 50 тыс. евро.

Молдова подписала конвенцию по кассетным бомбам 3 декабря 2008 г. Участники конвенции обязались отказаться от производства, хранения, использования и передачи таких боеприпасов. На сегодняшний день договор о кассетных боеприпасах подписали 106 государств, 44 из которых ратифицировали соглашение. Россия, США, Китай - производители и обладатели крупнейших арсеналов этих боеприпасов, а также Индия, Пакистан, Израиль, считающие их эффективным и необходимым оружием, отказались присоединиться к конвенции.