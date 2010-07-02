Россияне анонсировали следующий день «День гнева»

Следующий «День гнева» с требованием отставки мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА пройдет в российской столице в середине августа.

Как сообщил УНИАН координатор общественного Московского совета и движения «Левый фронт» Сергей УДАЛЬЦОВ, вчера вечером оргкомитет «Дня гнева» принял решение о том, что следующая акция в рамках кампании «Москва без Лужкова! Вернем себе город!» состоится в середине августа. Точная дата будет определена в ближайшее время.

Организаторы «Дня гнева» заявляют, что «жестокое избиение мирных граждан, вышедших 28 июня к памятнику Юрию Долгорукому, явилось вызовом всему обществу и со всей очевидностью продемонстрировало, что дальнейшее пребывание у власти команды ЛУЖКОВА опасно для жителей Москвы».

В связи с этим оргкомитет принял решение регулярно проводить «День гнева» на Тверской площади напротив московской мэрии, вплоть до выполнения следующих требований: немедленная отставка Ю.ЛУЖКОВА, расследование итогов его деятельности; созыв Московского общественного форума для обсуждения путей реформирования основных сфер жизнедеятельности в Москве; восстановление прямых выборов глав регионов России, в том числе мэра Москвы; роспуск нелегитимной Мосгордумы, изменение принципов формирования избирательных комиссий и проведение досрочных выборов в Мосгордуму под контролем общественности; существенное расширение полномочий органов местного самоуправления в Москве.

По словам С.УДАЛЬЦОВА, «День гнева» будет проходить с регулярной периодичностью, вполне возможно – каждый месяц в определенный день и час». Символом акции станет так называемая «черная метка», означающая недоверие граждан к политике московских властей. К участию в «Дне гнева» будут приглашены все москвичи, разделяющие требования акции. Также организаторы намерены призвать к проведению аналогичных акций в регионах с выдвижением требований по местным проблемам.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в центре Москвы были задержаны десятки оппозиционеров, требовавших отставки Ю.ЛУЖКОВА. Среди задержанных – С.УДАЛЬЦОВ и лидер движения "За права человека" Лев ПОНОМАРЕВ.