Британская газета Times начинает взимать плату за доступ к своим сайтам.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», чтобы пользоваться порталом самой газеты www.thetimes.co.uk и ее воскресного приложения www.thesundaytimes.co.uk, посетители должны заплатить 1 фунт в день или 2 фунта в неделю. Свободный доступ будут иметь только подписчики бумажной версии.