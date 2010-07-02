США вводят "самые жесткие" санкции против Ирана

Президент США Барак Обама в четверг, 1 июля, подписал закон о введении новых односторонних санкций против Ирана, передает Associated Press.

Санкции, которые одобрил в четверг американский президент, распространяются на предприятия, обслуживающие Корпус стражей исламской революции. Так, впредь американским банковским структурам запрещается сотрудничать с иностранными организациями финансового сектора, уличенными в контактах с Корпусом. Кроме того, документ полностью запрещает экспорт в Иран нефтепродуктов и предусматривает наказание для компаний-нарушителей этого запрета.

Список подпавших под санкции организаций, по данным РИА "Новости", пополнили Почтовый банк Ирана (за связи с банками, уже находящимися под санкциями), Корпус стражей исламской революции (как организация, а также все его члены как частные лица), военно-воздушные силы КСИР и командование ракетных программ Ирана (обе структуры - за связи с ракетными программами), компания Sepanir Oil and Gas Engineering, судовая компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines, а также ряд частных лиц и бизнесменов, которых США подозревают в причастности к нарушению режима нераспространения.

Также список включает несколько десятков судов, которые могут перевозить элементы оружия массового поражения или части ракет. Под новые санкции подпадают более 20 энергетических, нефтяных и страховых компаний, контролируемых иранским правительством.

Комментируя подписанную инициативу, Обама назвал эти санкции "самыми жесткими из когда-либо принятых Конгрессом в отношении Тегерана", пишет Лента.ру. По словам Обамы, он изначально противился такому развитию событий, но отказ Ирана идти на компромисс в вопросе о своей ядерной программе не оставил Вашингтону другого выбора. Обама подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты рассчитывают научить Тегеран отвечать за свои действия. В то же время, отметил Обама, двери для диалога между США и Ираном по-прежнему остаются открытыми.