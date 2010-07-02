В Киргизии опубликованы официальные итоги референдума по новой конституции, прошедшего 27 июня, сообщает Радио "Свобода".

Как сообщили в Центризбиркоме страны, за новый основной закон проголосовали 90,55 процента избирателей.

Таким образом, большинство граждан поддержали переход от президентской к парламентской форме правления. Избиратели также согласились с назначением главы временного правительства Киргизии Розы Отунбаевой президентом республики на переходный период до конца 2011 года. Ожидается, что она вступит в должность 3 июля.