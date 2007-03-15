Ющенко рассказал об экономической и политической ситуации в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь в Копенгагене, дал интервью Датской национальной телекомпании DR-2.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Глава государства рассказал об экономической и политической ситуации в Украине, в частности об отношениях между ветвями власти в условиях изменений в Конституцию.

Отвечая на вопрос о европейском курсе Украины, Президент обратил внимание на роль Украины в контексте энергетического сотрудничества с Евросоюзом. «Мы бы хотели видеть нашу энергетическую систему, в том числе транспортную, как неотъемлемую часть европейского рынка», – сказал он.