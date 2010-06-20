В Иране казнен лидер суннитских повстанцев

В Иране приведен в действие смертный приговор лидеру суннитской повстанческой группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"), сообщает Радио "Свобода".

Как сообщает агентство IRNA, Абдольмалек Риги был казнен через повешение.

Риги был захвачен в феврале на пути из Дубая в Киргизию. Ему предъявили обвинение в 79 различных преступлениях, в том числе в убийствах, вооруженных ограблениях, покушениях на убийство, нападениях на военных, полицейских и мирных граждан.

"Джундалла" - повстанческая организация белуджских суннитов. Создана в 2003 году и действует как в пакистанском, так и иранском Белуджистане. Ее боевики взяли на себя ответственность за ряд терактов, в т.ч. за теракт, совершенный в октябре 2009 года, в котором погибли по меньшей мере 49 человек, включая заместителя главы сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и племенных старейшин.

Ранее в Иране были казнены несколько активистов группировки, в том числе, по некоторым данным, и брат Абдулмалека Риги.