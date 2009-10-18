Смертник подорвал 60 человек в Иране

На юго-востоке Ирана террорист-смертник взорвал бомбу на встрече с участием высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции. Как сообщает AFP со ссылкой на иранское агентство FARS, в результате теракта погибли около 20 человек, еще 40 получили ранения.

Среди убитых - заместитель командующего сухопутными войсками Корпуса стражей генерал Нур Али Шуштари (Nur-Ali Shushtari) и командующий Корпуса стражей в провинции Систан-Белуджистан генерал Мохаммад Заде (Mohammad-Zadeh).

Взрыв произошел в городе Пишин неподалеку от границы с Пакистаном. Офицеры Корпуса стражей прибыли в город, чтобы организовать встречу между лидерами шиитской и суннитской общины. По данным иранского агентства IRNA, теракт совершил смертник с "поясом шахида".

Сообщение о гибели офицеров Корпуса стражей подтвердил в своем обращении к парламенту спикер Али Лариджани. Его выступление показали по иранскому телевидению.

Значительную часть населения провинции Систан-Белуджистан составляют белуджи - национальное меньшинство, исповедующее ислам суннитского толка. На территории провинции действует суннитская группировка "Джандалла", которую иранские власти неоднократно обвиняли в совершении терактов.

Лента.ру