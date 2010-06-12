В Киргизии обнародован декрет о мобилизации

Завтра в Киргизии начинается частичная мобилизация.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе временного правительства, соответствующий декрет подписан временным Правительством Кыргызской Республики.

«С 13 июня 2010 года объявить частичную мобилизацию в Кыргызской Республике», говорится в декрете.

Временное правительство поручило Министерству обороны Кыргызской Республики:

- провести мероприятия по переводу части Вооруженных Сил на организацию и состав военного времени в порядке и в сроки, установленные мобилизационными планами и в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

- перечень соединений и частей, подлежащих мобилизации, определить своим решением исходя из выполняемых задач по поддержанию режима чрезвычайного положения.

Также специальному представителю Временного Правительства по южному региону Кыргызской Республики, комендантам городов и районов, где введено чрезвычайное положение, поручено с применением всех имеющихся сил и средств принять жесткие и исчерпывающие меры по стабилизации общественно-политической ситуации в южном регионе страны.

Как поясняют власти Кыргызстана, необходимость такого решения, «июньские события 2010 года в городе Ош и Ошской области уже привели к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения Республики. «Деструктивные силы и криминальные элементы, грубо попирая все моральные нормы и человеческие обычаи, цинично пытаются расшатать Конституционный строй и нарушить веками складывавшиеся отношения добрососедства между народами, проживающими на территории республики». «Растет волна грабежей, насилия, убийств и неповиновения институтам государственной власти. Непринятие своевременных и действенных мер в сложившейся сложной и неоднозначной ситуации может привести к расширению масштабов конфликта и перерастанию его в региональный со всеми вытекающими отсюда последствиями», - говорится в декрете.