Россияне перед визитом Качиньского не дали полякам документации аэродрома?

Российские службы не предоставили польской стороне документации Смоленского аэродрома, которую поляки дважды запрашивали накануне визита Президента Польши Леха Качиньского в Россию в апреле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из самых авторитетных польских еженедельников Wprost со ссылкой на данные Военно-воздушных сил Польши.

По данным издания, первая просьба предоставить документацию, которая включает карты для посадки, схему аэродрома и связи была направлена российским властям 18 марта 2010 года.

Россияне не ответили на это обращение, утверждает издание.

31 марта, по данным еженедельника, поляки второй раз обратились с просьбой предоставить такую документацию, однако вновь не получили ответа.

Газета также отмечает, что в первом письме поляки просили также определить диспетчера для посадок самолета главы польского правительства Дональда ТУСКА, который прилетал в Смоленск 7 апреля и Президента Польши Л.Качиньского, визит которого был запланирован на 10 апреля.

Это просьба, по данным еженедельника, также осталась без ответа.

Как сообщал УНИАН, самолет Президента Польши разбился 10 апреля при заходе на посадку в условиях сильного тумана на военный аэродром «Северный» под Смоленском.

Ни один из 96 пассажиров, большинство из которых были польскими высокопоставленными должностными лицами, следовавшими на мероприятия по празднованию 70-й годовщины Катыньской трагедии, не выжил.

Межгосударственная авиационная комиссия (МАК), которая расследует причины Смоленскую авиакатастрофу, в своем предыдущем обнародованном в мае рапорте не указала непосредственных причин трагедии.

Представители МАК, которая контролируется россиянами, непрямо называют главными виновниками катастрофы экипаж Л.Качиньского, который, несмотря на рекомендации в связи с плохой погодой не пытаться посадить машину, – попытались это сделать.

В то же время польские власти считают, что соответственным за трагедию может быть диспетчер Смоленского аэродрома, который мог дать неправильные данные пилотам польского Президента. В частности, согласно оценкам польских экспертов, за 25 секунд до катастрофы диспетчер подтвердил правильность курса экипажа в то время, как самолет находился ниже уровня, на котором он должен был находиться.