Число погибших в беспорядках в Киргизии достигло 49

В Ошской области Киргизии на 8.00 по местному времени 12 июня число погибших в беспорядках достигло 49 человек.

Об этом сообщает ГазетаRu со ссылкой на данные Минздрава Киргизии.

Всего за помощью обратились 654 пострадавших, из них 423 госпитализированы, 182 - получили амбулаторную помощь.

Со своей стороны главный врач Ошской областной больницы Шайырбек СУЛАЙМАНОВ рассказал, что минувшей ночью скончался один из тяжелораненых в ночных столкновениях.

«Всего в клинике сейчас находятся 131 раненый, около 60% из них - тяжелые», - отметил он. По его словам, сегодня под утро поступило двое пострадавших, получивших огнестрельные ранения в центре города, один из них скончался.