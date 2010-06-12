Владелец последнего оппозиционного телеканала бежал от ареста

Власти Венесуэлы выдали ордер на арест владельца последнего оппозиционного телеканала Globovision с явной антипрезидентской направленностью. Накануне представители спецслужб прибыли в дом Гильермо Зулоага, чтобы арестовать его и одного из его сыновей, однако на месте их не обнаружили. По решению суда оба они подлежат аресту по обвинению в ростовщичестве и сговоре, передает РосБизнесКонсалтинг. Как утверждается в судебных документах, Г.Зулоага принадлежит 24 спортивных автомобилей Toyota, приобретенных незаконным путем. Владелец Globovision отрицает все обвинения, заявляя, что все они сфабрикованы, чтобы запугать его.

Ордер на арест был выписан спустя неделю после того как У.Чавес публично выразил неудовольствие тем, что Г.Зулоага все еще на свободе. "Полиция поймала человека с кучей автомобилей, ясно же, что он - преступник. Тем не менее, он на свободе, да еще и владеет телеканалом", - сказал ранее У.Чавес в своем телевизионном выступлении. - Это свидетельствует о том, что в правовой системе Венесуэлы наблюдаются "явные пробелы".

Ранее управление по надзору за телекоммуникациями Венесуэлы лишило 34 частных радиостанции страны лицензий на вещание. Глава управления Диосдадо Кабелло пояснил, что некоторые радиостанции не сумели вовремя обновить свою регистрацию, у других истек отведенный законом срок лицензии. Лицензии более 200 других радиостанций остаются под вопросом и тоже могут быть отозваны. В последние месяцы правительство У.Чавеса все больше усиливало контроль над СМИ и неоднократно грозилось закрыть Globovision, открыто критикующий президента.