Д.Чейни обсудил с президентом Чехии планы США по ПРО

Вице-президент США Дик Чейни встретился в Вашингтоне президентом Чехии Вацлавом Клаусом и обсудил с ним планы Вашингтона по размещению в Восточной Европе элементов системы противоракетной обороны (ПРО). "Вице-президент поблагодарил Чешскую Республику за вклад, который она продолжает вносить в обеспечение безопасности в мире в качестве надежного союзника США по НАТО. Он подчеркнул приверженность США принципам евроатлантической безопасности, дальнейшему укреплению которой будет способствовать сотрудничество двух стран в области противоракетной обороны", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой президента Чехии.

В заявлении также подчеркивается, что размещение на территории Чехии и Польши элементов американской ПРО призвано защитить регион от "потенциальных угроз со стороны Ближнего Востока", передает Associated Press.

Накануне встречи с Д.Чейни у В.Клауса состоялись переговоры с министром обороны США Робертом Гейтсом. На сегодня у президента Чехии также запланированы встречи с членами американского конгресса. Переговоры с президентом США Джорджем Бушем в ходе нынешнего визита В.Клауса не состоятся, поскольку американский лидер в настоящее время совершает турне по странам Латинской Америки. Визит президента Чехии в США завершается 10 марта 2007 г.

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