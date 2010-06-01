Польша сегодня опубликует стенограммы «черных ящиков» самолета Качиньского
Чтобы прекратить спекуляции...
Власти Польши решили обнародовать сегодня стенограммы записей "черных ящиков" самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Павел ГРАСЬ.
По его словам, стенограммы будут обнародованы через несколько часов после заседания Совета национальной безопасности и обороны Польши, участникам которого первыми представлены данные "черных ящиков".
Пресс-секретарь заявил, что решено обнародовать все записи, чтобы избежать возможных спекуляций, и отметил, что Польша согласовала этот вопрос с российской стороной. "Пора прекратить волну спекуляций и подозрений", - сказал он.
Как сказал П.ГРАСЬ, вопрос обнародования записей обсудил сегодня утром глава польского правительства Дональд ТУСК с генеральным прокурором Анджеем СЕРЕМЕТОМ и министром юстиции Кшиштофом КВЯТКОВСКИМ, которые также выступили за их обнародование.
Он отметил, что записи из "черных ящиков", копию которых получили польские власти вчера от россиян, нуждаются в очистке от шумов, что может занять две-три недели.