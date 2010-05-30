На выборах в Грузии победила партия Саакашвили

По предварительным данным, победу на муниципальных выборах в Грузии одержала партия "Единое национальное движение", основанная действующем президентом Михаилом Саакашвили. Ей отдали предпочтение 61% избирателей. На втором месте - оппозиционный блок "Альянс за Грузию" с 16% голосов, передает Associated Press.

Кроме того, ясно, что мэру Тбилиси Георгию Угулаве, скорее всего, удастся сохранить свой пост - предварительные результаты показывают, что за него проголосовали 60,4% избирателей. Этого политика, замечает РосБизнесКонсалтинг, называют возможным приемником президента М.Саакашвили на выборах 2013 г.

Оппозиция, со своей стороны, заявляет о широком использовании правящей партией административного ресурса, махинациях с избирательными бюллетенями и давлении на международных наблюдателей. Представители международной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдавшие за ходом голосования, обещают представить свой доклад 31 мая.