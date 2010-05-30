Впервые проходят прямые выборы мэра Тбилиси

В воскресенье, 30 мая, в Грузии начались выборы в органы местного самоуправления, а также промежуточные парламентские выборы. Кроме того, впервые в истории страны состоятся прямые выборы мэра Тбилиси.

На пост мэра столицы претендуют девять кандидатов, среди которых и действующий глава города.

На выборах мэра, которые проходят по мажоритарной системе, установлен барьер в 30 процентов голосов избирателей. Если ни один из претендентов не наберет 30 процентов, будет второй тур. Мэр Тбилиси будет избран на четыре года.

Всего в стране открылись 3694 избирательных участка. За ходом выборов следять почти десять тысяч наблюдателей от 36 грузинских и 28 международных организаций.