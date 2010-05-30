Впервые проходят прямые выборы мэра Тбилиси
11:47, 30 мая 2010Мир
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В Грузии муниципальные выборы
В воскресенье, 30 мая, в Грузии начались выборы в органы местного самоуправления, а также промежуточные парламентские выборы. Кроме того, впервые в истории страны состоятся прямые выборы мэра Тбилиси.
На пост мэра столицы претендуют девять кандидатов, среди которых и действующий глава города.
На выборах мэра, которые проходят по мажоритарной системе, установлен барьер в 30 процентов голосов избирателей. Если ни один из претендентов не наберет 30 процентов, будет второй тур. Мэр Тбилиси будет избран на четыре года.
Всего в стране открылись 3694 избирательных участка. За ходом выборов следять почти десять тысяч наблюдателей от 36 грузинских и 28 международных организаций.
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