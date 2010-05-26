Профсоюзы Румынии намерены начать в понедельник, 31 мая, всеобщую забастовку из-за объявленных президентом страны Траяном Бэсеску мер экономии, в частности, сокращения заработной платы в бюджетной сфере на 25%, пишет РИА "Новости" со ссылкой на румынские газеты.

Задержка хирургических операций, отмена экзаменов на степень бакалавра, остановка автобусов и поездов, прекращение работы органов местного самоуправления - такой может стать Румыния в следующий понедельник.

Ранее более 30 тысяч румын уже вышли на акцию протеста в Бухаресте. Они требовали отказа от политики затягивания поясов, продиктованной МВФ в обмен на очередной транш 20-миллиардного кредита. В акции участвовали пенсионеры, чиновники, учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы. Все они выступают против планов правительства по сокращению зарплат и пенсий, закрытия больниц и школ.

На прошлой неделе кабинет министров Румынии согласовал с МВФ план восстановления финансовой стабильности. В числе жестких мер - снижение пенсий на 15%, зарплат бюджетникам на 25%, сокращение сотен тысяч рабочих мест, сворачивание большой части социальных программ, закрытие 150 больниц. Планируется и повышение некоторых налогов. Президент страны призывает румын "затянуть пояса, чтобы избежать катастрофы, постигшей Грецию".

С большой тревогой на происходящее в Румынии смотрит Евросоюз. По информации некоторых немецких СМИ, Румыния становится для ЕС еще большей головной болью, чем Греция и некоторые другие страны Евросоюза, оказавшиеся на грани подобного экономического коллапса.