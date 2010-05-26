США отправляют дополнительные войска на границу с Мексикой

Президент США Барак Обама вскоре объявит об отправке 1 тыс. 200 солдат на границу с Мексикой в целях повышения безопасности в регионе. Об этом агентству Associated Press сообщила депутат конгресса из граничащего с Мексикой штата Аризона. Кроме того, американский президент собирается запросить парламент выделить 500 млн долл. на поддержание безопасности на границе.

В 2006 г. по распоряжению прошлого президента США Джорджа Буша к мексиканской границе были направлены несколько тысяч гвардейцев для помощи местным властям в борьбе с нелегальной миграцией. После смены власти в США подразделения Национальной гвардии вернули к месту дислокации, после чего администрации ряда приграничных штатов попросили вернуть войска. По словам местных властей, этот шаг необходим для эффективного противодействия торговле людьми и контрабанде наркотиков, а также недопущения переноса конфликта мексиканских преступных групп между собой на территорию США.

РосБизнесКонсалтинг