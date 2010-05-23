Умер известный драматург Михаил Шатров

Известный драматург и киносценарист Михаил Шатров (настоящая фамилия Маршак) скончался на 79-м году жизни от сердечного приступа, сообщил РИА Новости ученик Шатрова Антон. По его словам, драматург умер у себя дома в воскресенье утром, вопрос о церемонии прощания и похоронах будет решаться в понедельник. "Предположительно, прощание состоится в Московском доме музыки, а похороны - на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства. Шатров является автором пьес "Синие кони на красной траве", "Диктатура совести", "Шестое июля", "Брестский мир", "Большевики", "Погода на завтра", "Глеб Космачев", "Дождь лил как из ведра", "Именем революции". Написал сценарии к фильмам "Штрихи к портрету", "Доверие", "Моя любовь на третьем курсе", "Тегеран-43"и другим.