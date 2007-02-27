На кого Грузия хочет сменить российских миротворцев в Абхазии

Грузинская дипломатия активно обсуждает с международным сообществом вопрос о замене российского миротворческого контингента в Абхазии нейтральными многонациональными силами. Как передает РИА «Новости», об этом заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ.

По словам министра, Тбилиси приветствует «готовность ряда стран подключиться к миротворческим операциям в Грузии, так как размещенный там российский контингент не занимает нейтральную позицию». Вместе с тем, Г.БЕЖУАШВИЛИ не уточнил, какие именно страны изъявили такую готовность.

Как сообщалось, ранее в числе таких стран назывались Украина, Эстония и Латвия.

Глава МИД Грузии подчеркнул, что руководство страны не может смириться с нынешней ситуацией. По его мнению, нынешняя миротворческая миссия "не служит миру, а выполняет функцию пограничных сил в зоне конфликта".

"Нам не нужны такие миротворцы. Мы хотим такие силы, которые будут содействовать урегулированию конфликта в рамках общепризнанных международным сообществом границ Грузии", - заявил Г.БЕЖУАШВИЛИ.

По его мнению, силы, которые должны заменить российских миротворцев, должны иметь мандат ООН, ОБСЕ или Евросоюза.

В свою очередь, абхазская сторона выступает категорически против замены находящегося в зоне грузино-абхазского конфликта контингента Коллективных Сил СНГ по поддержанию мира.

"Ввод украинских миротворцев в зону грузино-абхазского конфликта равноценен вводу грузинских войск", - заявил, в частности, президент Абхазии Сергей БАГАПШ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает готовность украинской стороны активно участвовать в урегулировании «замороженного» конфликта в Абхазии. По сообщению пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью грузинской телерадиокомпании «Рустави-2» накануне его официального визита в Грузию, который состоится 1-2 марта.