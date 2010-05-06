После продолжительной болезни скончался президент Нигерии Умару ЯР`АДУА. Как сообщает Газета.Ruсо ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира", нигерийский руководитель ушел из жизни в среду вечером.

В Абудже уже подтвердили кончину главы государства. "После долгой борьбы с болезнью президент умер", - заявил официальный представитель его канцелярии Олусегун АДЕНИИ.

У.ЯР`АДУА, вступившему в должность в мае 2007 года, было 48 лет. Несколько месяцев назад из-за серьезных проблем с сердцем он практически полностью отошел от политических дел.

В январе этого года президент попросил о временной отставке по состоянию здоровья. Длительное отсутствие главы государства спровоцировало серьезный политический кризис, центральные регионы страны охватили беспорядки на межконфессиональной почве. В результате столкновений между мусульманами и христианами погибли несколько сотен человек, более 20 тыс. нигерийцев покинули свои дома.

9 февраля парламент страны утвердил вице-президента Гудлака ДЖОНАТАНА в должности исполняющего обязанности главы государства - временно, до выздоровления У.ЯР`АДУА.