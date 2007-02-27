Лужков считает, что МИД Украины страдает галлюцинациями

Пресс-служба мэра Москвы назвала заявления МИД Украины в связи с высказываниями Юрия Лужкова в Севастополе домыслами, не соответствующими действительности.

«По итогам состоявшегося 21 февраля 2007 года визита мэра Москвы Юрия Лужкова в Севастополь пресс-службой МИД Украины был распространен комментарий, в котором были допущены грубые измышления о том, что якобы мэр Москвы публично поставил под вопрос статус Крыма, нагнетал напряженность в украинском обществе и подрывал добрососедские отношения между Украиной и Россией», - говорится в сообщении пресс-службы мэра российской столицы.

В пресс-службе мэра выразили надежду, что «галлюцинации пресс-службы украинского МИД по поводу «посягательств» Лужкова на неприкосновенность Украины, а также угрозы украинских МИДовских чиновников в адрес мэра российской столицы принять в отношении него «соответствующие меры», получат должную оценку украинского общества».

Газета.ру