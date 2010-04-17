На площади Пилсудского в Варшаве сегодня ожидается миллион человек

Траурная церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском пройдет в субботу в Варшаве на площади Юзефа Пилсудского, сообщает корреспондент РИА "Новости".

На площади сооружен специальный подиум, в центре которого находится крест. За крестом размещены 96 фотографий жертв авиакатастрофы. Всюду живые цветы.

Главная траурная церемония начнется в субботу в 12.00. Принято решение не выставлять на площадь гробы погибших, потому что еще не все тела опознаны в Москве - пока в Польшу доставлены тела 75 человек из 96 погибших в авиакатастрофе.

В 13.00 начнется богослужение, в котором, как ожидается, примет участие представитель Папы Римского Бенедикта XVI кардинал Ангело Содано.

По оценкам городских властей, в субботу на площади соберется около миллиона человек.

До 16.30 будет открыт доступ в президентский дворец, где в Колонном зале находятся гробы с телами президента Польши Качиньского и его супруги Марии.

В 18.00 гробы президентской четы будут доставлены в кафедральный собор Святого Яна (Иоанна) в Варшаве, здесь также состоится траурное богослужение под руководством митрополита Варшавского архиепископа Казимежа Ныча.

В крипте кафедрального собора Святого Яна покоятся знаменитые поляки и национальные герои. Здесь похоронены великий пианист и композитор, премьер-министр Польши в 1919 году Игнаций Падеревский, первый президент Польши Габриэль Нарутович, лауреат Нобелевской премии по литературе Генрик Сенкевич. Здесь же покоятся князья Мазовецкие и последний король Польши - Станислав Август Понятовский.

Гробы с телами президента Польши и его супруги останутся в кафедральном соборе до утра воскресенья.

Похороны Леха и Марии Качиньских пройдут в воскресенье, 18 апреля, в древней столице Польши - Кракове - на замке Вавель.

Фото Reuters