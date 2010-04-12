Польская прокуратура допросила диспетчеров аэродрома "Северный"

Польская прокуратура допросила сотрудников диспетчерской службы аэродрома "Северный", расположенного под Смоленском. Они подтвердили, что пилоты потерпевшего крушение самолета президента Польши Леха Качиньского пытались совершить посадку в неподходящих для этого погодных условиях. Об этом сообщает газета Wiadomosci со ссылкой на генерального прокурора страны Анджея Серемета (Andrzej Seremet).

По словам генпрокурора Польши, до сих пор нет никаких доказательств того, что пилотов самолета Ту-154 кто-то заставил совершить посадку, невзирая на неблагоприятные метеоусловия. Анджей Серемет добавил, что окончательный вердикт будет вынесен после расшифровки "черных ящиков", найденных на месте крушения самолета.

Генеральный прокурор также сообщил журналистам, что в ближайшее время на месте крушения начнет работать тяжелая техника. Специалисты планируют поднять фюзеляж Ту-154, под которым могут находиться погибшие. Серемет отметил, что девять тел до сих пор не найдены, сообщает Лента.ру.

Вопреки сообщениям в СМИ, что президент Польши Лех Качиньский сам отдал приказ о посадке, Анджей Серемет заявил, что пока нет доказательств того, что пилота президентского самолета заставили идти на посадку в неблагоприятных условиях, сообщает Reuters.

В августе 2008 года, когда Качиньский вместе с лидерами Украины, Литвы и Эстонии летел в Грузию, он приказал пилоту совершить посадку в Тбилиси, однако тогда польский пилот из соображений безопасности отказался подчиниться указанию. Качиньский был крайне недоволен, заявив, что офицер не должен ничего бояться, и пригрозил принять меры, однако дело развития не имело.