В рухнувшем самолете были 132 человека, среди них - Качинский с женой

На борту самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился в Смоленской области, находились 132 человека, в том числе Президент Польши и его супруга.

Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете при прокуратуре РФ.

«10 апреля примерно в 10 часов 50 минут на окраине города Печорска Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находилось 132 человека, в том числе Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и его супруга», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления Следственного комитета по Смоленской области и межрегионального следственного управления на транспорте. Начаты первоначальные следственные действия. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

В то же время, по данным польского телеканала TVN24, на борту самолета, кроме Президента и его жены, были председатель Национального банка Польши Славомир СКШИПЕК, заместитель министра иностранных дел Анджей КРЕМЕР, руководитель Института Национальной памяти Януш КУРТИКА и ряд других высокопоставленных должностных лиц.