Альянс Берлускони отвоевал у оппозиции четыре региона

Альянс, возглавляемый премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, одерживает победу в четырех регионах, ранее контролировавшихся оппозицией. Таковы предварительные итоги муниципальных выборов, прошедших 28 и 29 марта в 13 из 20 регионах страны, сообщает AFP.

Согласно промежуточным итогам подсчета, кандидаты на посты глав регионов от альянса партии Сильвио Берлускони "Народ свободы" и правой "Северной лиги" одержали победу в крупнейших регионах Италии Лацио, Пьемонт, Кампанья, а также в южной Калабрии. Таким образом, с учетом результатов в ранее уже контролировавшихся альянсом Ломбардии и Венето, число отошедших к сторонникам премьер-министра областей достигло шести.

В остальных семи регионах победу одерживает оппозиция под руководством левоцентристской Демократической партии.

Лента.ру