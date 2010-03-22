Возле «Домодедово» аварийно сел Ту-204: есть пострадавшие

Самолет ТУ-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ", летевший из Хургады в Москву, совершил аварийную посадку в лесополосе в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Домодедово".

Как передает РИА «Новости»,пассажиров на борту не было.

Все восемь членов экипажа самолета госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии. Никто не погиб.

В авиакомпании "Авиастар-ТУ" считают, что причиной инцидента с самолетом Ту-204 мог стать сильный туман.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКП РФ возбудило по факту аварии самолета Ту-204 в Подмосковье уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).