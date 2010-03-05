Парламент Турции одобрил строительство газопровода "Набукко"

Парламент Турции одобрил законопроект о строительстве газопровода "Набукко", по которому природный газ из бассейна Каспия должен поставляться в Европу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Проект "Набукко" оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.

Трубопровод протяженностью 3,3 тысячи километров станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и будет рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубометров газа. Две трети газопровода будут проложены через турецкую территорию.

В консорциуме по строительству газопровода участвуют турецкая компания Botas, болгарская Bulgarian Energy Holding, венгерская MOL Plc, австрийская OMV Gas & Power GmbH, германская RWE и румынская Transgaz. Каждый из участников проекта имеет в нем долю в 16,67%.