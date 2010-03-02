Газпром ждет от Януковича приглашения в консорциум по ГТС Украины

ОАО "Газпром" пока не получало официальных предложений по созданию консорциума для управления украинской ГТС, заявил во вторник в Париже журналистам глава компании Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

«Когда мы получим такие предложения от официальных лиц, тогда будем разговаривать», - сказал А.МИЛЛЕР.

Напомним, что Виктор ЯНУКОВИЧ, ныне избранный на пост Президента Украины, во время предвыборной кампании заявлял о необходимости создания такого консорциума и обещал в случае победы на выборах начать соответствующие переговоры с Россией.