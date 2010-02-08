В Госдуме РФ возлагают надежды на нового украинского президента

Выборы Президента в Украине прошли цивилизованно и прозрачно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявил депутат Государственной думы России Андрей НАЗАРОВ, который был наблюдателем в Украине.

«Выборы, за ходом которых мы наблюдали, прошли цивилизованно, все было прозрачно и прошло в соответствии с нормами украинского законодательства», - сказал А.НАЗАРОВ.

Он отметил, что можно с уверенностью заявить, что второй тур в Украине состоялся.

Депутат добавил, что, несмотря на то, что окончательные итоги голосования будут обнародованы позже, уже сейчас можно констатировать, что в Украине появится новый Президент, который будет вести внешнюю политику, направленную на укрепление экономических и культурных связей между РФ и Украиной.

«Это позволяет надеяться, что новый глава Украинского государства исправит ошибки своего предшественника», - сказал он.