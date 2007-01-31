В России открыли крупнейшее месторождение газа (карта)

Роснедра зарегистрировали Ангаро-Ленское месторождение газа в Иркутской области с запасами 1,22 триллиона кубометров газа. Оно расположено рядом с принадлежащим ТНК-BP Ковыктинским газовым месторождением, сообщает пресс-служба Роснедр. При этом зарегистрированное месторождение сопоставимо с Ковыктинским, которое является одним из крупнейших в России.

Лицензией на месторождение владеет малоизвестное московское ООО "Петромир", акционерами которого является группа частных лиц. Теперь "Петромир" может войти в список крупных независимых газодобывающих компаний России.

В Роснедрах заявили, что после получения лицензии на геологоразведку на 2002-2006 годы "Петромир" подал документы на подтверждение запасов по факту проведения работ. А регистрация является основанием для оформления лицензии на добычу, которая может быть автоматически переоформлена на "Петромир".

При этом без участия "Газпрома" Ангаро-Ленское просто не может разрабатываться, ведь экспорт сырья зависит от "Газпрома". По сведениям газеты "Коммерсант" "Петромир" уже предлагал продать месторождение ТНК-ВР и "Газпрому", но сделка не была заключена.

Стоит отметить, что доказанные запасы Ангаро-Ленского месторождения составляют 1,51 миллиарда кубометров, а 1,2 триллиона кубометров – это недоказанные расчетные запасы. Общая стоитмость Ангаро-Ленского месторождения может составить миллиард долларов.

"Газпром", который является координатором освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ и монопольным экспортером газа, уже включил Ангаро-Ленское в программу освоения ресурсов Восточной Сибири.

"Коммерсант" пишет, что ООО "Петромир" может иметь отношение к компании "Стройтрансгаз".

Лента.ру