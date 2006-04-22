Цены на нефть впервые превысили 75 долларов за баррель. По итогам пятничных торгов в Нью-Йорке нефть подорожала на 2%.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство «Блумберг», это связано с опасениями сокращения поставок сырья из Ирана и Нигерии. Как считают многие участники рынка, шансы на введение санкций против Ирана возрастают. В Нигерии из-за атак повстанцев добыча нефти упала на 20%.