Лукашенко аннулировал договоренности с Россией по транзиту нефти

Президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО неожиданно объявил об аннулировании недавних договоренностей с Россией, связанных с транзитом нефти, и снова предложил пересчитать все платежи.

«Делегация, которая ведет переговоры, получила от меня прямые указания: те компании, которые будут предлагать подобные контракты по подобным ценам по прокачке нефти в Европу, будут облагаться дополнительной пошлиной. Чтобы мы могли компенсировать свои потери сверх мировых цен», - цитирует белорусского президента ИТАР-ТАСС.

«Мы знаем, где чувствительные места тех, кто попытается нас ударить. Мы выкатим пошлины по тракторам, холодильникам, стиральным машинам, телевизорам и прочим товарам», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.