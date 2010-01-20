Власти Гаити подтвердили гибель 75 тысяч человек

Жертвами землетрясения на Гаити стали 75 тысяч человек, еще 250 тысяч жителей получили ранения в результате стихийного бедствия, около миллиона остались без крова. Таковы официальные данные, обнародованные управлением гражданской обороны Гаити, сообщает AFP.

Жители пострадавших районов, говорится в заявлении, распространенном властями Гаити, по-прежнему испытывают острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов и палаток.

Гуманитарная помощь, направляемая на Гаити, пока доходит далеко не до всех нуждающихся, напоминает Лента.ру. Аэропорт Порт-о-Пренса не в состоянии принять все рейсы с гуманитарными грузами. Из-за разрушенных дорог затруднена доставка помощи в пострадавшие районы вокруг столицы Гаити. В Порт-о-Пренсе отмечены многочисленные случаи мародерства. В страну отправлен дополнительный контингент ООН в количестве двух тысяч военнослужащих и полутора тысяч полицейских.