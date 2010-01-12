Холода в Норвегии вызвали сбои в добыче газа на экспорт

Наступившие холода на юге Норвегии вызвали сбои в добыче газа, отправляемого на экспорт. В частности, разработка месторождения Ормен Ланге (Ormen Lange), откуда идут поставки газа в Великобританию, в течение последних трех дней приостановлена. Объемы переработки газа на комплексе Корсте (Kaarstoe), направляющем газ в Германию, сокращены, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

По заявлению, сделанном компанией-оператором Ормен Ланге, производство на нем было прекращено 9 января "в связи с плохими погодными условиями". Возобновление добычи пока отложено на "неопределенный срок".

Северо-восточная Англия, с которой перерабатывающая установка месторождения связана трубопроводом, ежедневно получала 70 млн куб. м газа.

Работу на перерабатывающем комплексе Корсте удалось возобновить спустя сутки после начала проблем с замерзающими механизмами. Специалисты уверяют, что в ближайшее время здесь восстановится работа в полном объеме, сообщает агентство Bloomberg.